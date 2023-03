Italia, Caressa: “Mancini si lamenta? Perché Tonali e Scalvini non giocano?” (Di domenica 26 marzo 2023) L'Italia ha perso la prima partita delle qualificazioni ad Euro2024 contro l'Inghilterra. Ne ha parlato Caressa, focalizzandosi su Mancini Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) L'ha perso la prima partita delle qualificazioni ad Euro2024 contro l'Inghilterra. Ne ha parlato, focalizzandosi su

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Italia, Caressa: “Mancini si lamenta? Perché Tonali e Scalvini non giocano?” - sportli26181512 : Caressa: 'Mancini si lamenta che non giocano i giovani. E poi Tonali, Scalvini e Locatelli...': Spazio alla sconfit… - ILOVEPACALCIO : Caressa si scaglia contro Mancini: «La peggior Italia degli ultimi vent'anni. Gol Retegui? L'avrebbe segnato anche… - infoitsport : Caressa attacca Mancini: 'Traumatizzato dall'Italia che ho visto! Perché si lamenta se poi - infoitsport : I pronostici di Caressa e Zazzaroni: 'Ecco come finirà Malta-Italia' -