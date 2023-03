Italia, Capello duro: “Mancini affenzionato ai giocatori dell’Europeo” (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la partita contro l'Inghilterra, persa dall'Italia, Fabio Capello ha parlato anche del c.t della Nazionale, Roberto Mancini Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la partita contro l'Inghilterra, persa dall', Fabioha parlato anche del c.t della Nazionale, Roberto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Era talmente forte, quella #Juve, che per vincere in Italia secondo #Capello non aveva bisogno dell’associazione pe… - Frances99584624 : RT @pisto_gol: Era talmente forte, quella #Juve, che per vincere in Italia secondo #Capello non aveva bisogno dell’associazione per delinqu… - gazz_rossonera : Italia, Capello duro: “Mancini affenzionato ai giocatori dell’Europeo” - ZonaJuventina : RT @lucacimini82: ‘.. #Calciopoli, ho vinto due scudetti, avevamo la squadra più forte d'Italia senza problemi, ce li hanno portati via. Pe… - ilbomba_ : RT @pisto_gol: Era talmente forte, quella #Juve, che per vincere in Italia secondo #Capello non aveva bisogno dell’associazione per delinqu… -