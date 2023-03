Italia all’esame Malta per ritrovare autostima. Retegui cerca la conferma (Di domenica 26 marzo 2023) Il nono precedente della storia tra Malta e Italia arriva nel momento migliore. Per quanto la nazionale maltese, guidata negli ultimi anni da tre ct Italiani (Ghedin, Mangia, Marcolini), meriti rispetto, per gli azzurri può essere arrivata l’occasione giusta per ritrovare convinzioni e fiducia sul piano del gioco. Ma al Ta’Qali Stadium servono soprattutto i tre punti dopo la sconfitta contro l’Inghilterra all’esordio a Napoli. Vietato sbagliare per non complicare il percorso. Non ci sarà Barella, quindi le modifiche di formazione inizieranno a centrocampo dove toccherà a Cristante e Tonali ai lati di Jorginho. Il romanista è uno dei fedelissimi del tecnico, che non rinuncia mai a lui nei momenti delicati delle partite. Il rossonero invece sta scalando le gerarchie e si prepara per una chance dal 1?. Cambi anche in ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Il nono precedente della storia traarriva nel momento migliore. Per quanto la nazionale maltese, guidata negli ultimi anni da tre ctni (Ghedin, Mangia, Marcolini), meriti rispetto, per gli azzurri può essere arrivata l’occasione giusta perconvinzioni e fiducia sul piano del gioco. Ma al Ta’Qali Stadium servono soprattutto i tre punti dopo la sconfitta contro l’Inghilterra all’esordio a Napoli. Vietato sbagliare per non complicare il percorso. Non ci sarà Barella, quindi le modifiche di formazione inizieranno a centrocampo dove toccherà a Cristante e Tonali ai lati di Jorginho. Il romanista è uno dei fedelissimi del tecnico, che non rinuncia mai a lui nei momenti delicati delle partite. Il rossonero invece sta scalando le gerarchie e si prepara per una chance dal 1?. Cambi anche in ...

