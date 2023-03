Istruzione degli adulti, fierIDA a Treviso il 31 marzo e 1 aprile. Ecco il programma (Di domenica 26 marzo 2023) Si terrà a Treviso il 31 marzo e l'1 aprile fierIDA, la più importante manifestazione sull’Istruzione degli adulti in Italia, organizzata dalla RIDAP, la rete nazionale dei CPIA, centri provinciali per l'Istruzione degli adulti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 marzo 2023) Si terrà ail 31e l'1, la più importante manifestazione sull’in Italia, organizzata dalla RIDAP, la rete nazionale dei CPIA, centri provinciali per l'. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bamika420 : RT @DinzinF: La maggior parte degli Hazara in Afghanistan sono poveri e dormono affamati di notte. Non comprano vestiti nuovi da anni, e r… - zahra_AFK : RT @DinzinF: La maggior parte degli Hazara in Afghanistan sono poveri e dormono affamati di notte. Non comprano vestiti nuovi da anni, e r… - MamelisBros : @angelo_menel @fernandoferret7 @fabriziobarca È uno stato autoritario che, a differenza di chi lo vessa da 70 anni,… - Dimpact14 : RT @DinzinF: La maggior parte degli Hazara in Afghanistan sono poveri e dormono affamati di notte. Non comprano vestiti nuovi da anni, e r… - PaolaBe42466117 : @Ci1812 Magari evitare di spalmare il costo di trasferta e soggiorno degli 'accompagnatori' su quello degli student… -