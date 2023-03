“Istantanee in movimento” la mostra tripersonale fotografica a Roma

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 marzo 2023) Arte Borgo Gallery inaugura dal 1° al 13 Aprile 2023 la nuovadi Marek Boguszak, Andréa Lobel e Fabrizio Russo Andréa Lobel– Sabato 1 aprile 2023 alle ore 18:00 presso Arte Borgo Gallery si inaugura lain” la nuovaa cura di Anna Isopo con la collaborazione della storica dell’arte Martina Scavone. Lavede coinvolti tre fotografi, Marek Boguszak, Andréa Lobel e Fabrizio Russo, abili nel raccontare in uno scatto il vortice di sensazioni legate ad un momento, tenendo traccia delle istanze del presente. Il termine “istantaneo” è usato per indicare ciò che è contenuto nell’ambito dell’immediatezza temporale e della minima durata, ragion per cui la fotografia si è avvalsa della medesima ...