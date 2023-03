Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il dodicesimo sabato consecutivo di proteste nelle strade di Tel Aviv apre una settimana decisiva per l'approvazion… - petergomezblog : Israele, dopo il dodicesimo sabato di proteste due ministri chiedono a Netanyahu di fermare la riforma giudiziaria… - Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - notizienet : Israele: proteste contro licenziamento ministro Difesa - Lapid, 'il popolo sta resistendo alla follia della maggior… - GordonGekko1970 : RT @GeopoliticalCen: Proteste anche violente diffuse in Israele contro la riforma della giustizia e contro il Primo Ministro Netanyahu. Dom… -

... i leader delleanti riforma hanno indetto da subito una manifestazione a Tel Aviv di ... ma non può licenziare la realtà del popolo diche sta resistendo alla follia della maggioranza".Dopo il licenziamento da parte del premier Benyamin Netanyahu del ministro della Difesa Yoav Gallant , i leader delleanti - riforma hanno indetto da subito diverse manifestazioni in tutto il Paese. Da Tel Aviv a Gerusalemme, dove ci sono stati accesi scontri nei pressi della residenza del premier, in ...... i leader delleanti riforma hanno indetto da subito una manifestazione a Tel Aviv di ... ma non può licenziare la realtà del popolo diche sta resistendo alla follia della maggioranza".

Israele, proteste dopo il licenziamento del ministro della Difesa: scontri davanti alla residenza di Netanyahu la Repubblica

(Adnkronos) – Tensione e proteste in Israele, con manifestanti in piazza contro la riforma della giustizia. Disordini a Gerusalemme non lontano dalla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu: l ...Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha sollevato dall'incarico il ministro della Difesa, Yoav Gallant. Lo riferisce uno ...