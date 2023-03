Israele, popolo in protesta davanti al ministero della Difesa contro il licenziamento del ministro Gallant: «Resistono alla follia della maggioranza» – Il video (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la decisione del premier israeliano Benjamin Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa Yoav Gallant, che poche ore fa aveva chiesto al governo di bloccare la riforma della giustizia contro cui in migliaia manifestano da settimane, la popolazione si è riversata nelle strade di Tel Aviv e di fronte al ministero della Difesa per protestare contro l’esclusione di Gallant. Secondo i media locali, alcuni dei presenti hanno annunciato l’intenzione di recarsi anche sotto la casa dell’ex ministro in segno di solidarietà. Le immagini delle proteste, tra scontri e fiamme, arrivano da ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la decisione del premier israeliano Benjamin Netanyahu di licenziare ilYoav, che poche ore fa aveva chiesto al governo di bloccare la riformagiustiziacui in migliaia manifestano da settimane, la popolazione si è riversata nelle strade di Tel Aviv e di fronte alperrel’esclusione di. Secondo i media locali, alcuni dei presenti hanno annunciato l’intenzione di recarsi anche sotto la casa dell’exin segno di solidarietà. Le immagini delle proteste, tra scontri e fiamme, arrivano da ...

