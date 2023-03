Israele, Netanyahu licenzia ministro Difesa contrario alla riforma della giustizia - Migliaia in piazza contro il licenziamento (Di domenica 26 marzo 2023) Leggi Anche L'Onu chiede a Israele di sospendere le riforme della giustizia Manifestazioni a Tel Aviv e anche a Gerusalemme davanti alla residenza del premier israeliano Benyamin Netanyahu contro il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 marzo 2023) Leggi Anche L'Onu chiede adi sospendere le riformeManifestazioni a Tel Aviv e anche a Gerusalemme davantiresidenza del premier israeliano Benyaminil ...

Israele, scoppia la protesta contro Netanyahu sulla giustizia La protesta contro il governo Netanyahu infiamma Israele. Nella notte migliaia di persone sono scese in strada a Tel Aviv per protestare contro il licenziamento del ministro della Difesa, Yoav Gallant, che si oppone alla riforma ... In Israele i manifestanti bloccano l'autostrada Nella tarda notte di domenica una folla di manifestanti ha riempito le strade della città israeliana di Tel Aviv dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha licenziato il suo ministro della difesa per la sua opposizione a una prevista revisione giudiziaria. Sventolando bandiere israeliane e cantando "democrazia", i manifestanti hanno bloccato ... Israele, tra i manifestanti il capo della polizia di Tel Aviv Anche il comandante della polizia di Tel Aviv, Ami Eshed, si è unito alla protesta di massa che nella notte ha bloccato la città contro il governo Netanyahu e la sua "riforma" della Giustizia. Il suo arrivo in piazza accolto da grida di ... Israele nel caos: Netanyahu silura il ministro della Difesa. Proteste e scontri in tutto il Paese Il Fatto Quotidiano Israele, Netanyahu licenza il ministro dissidente. Proteste e scontri. Gli Usa: «Preoccupati» Il premier Netanyahu non arretra, ma alza il tiro per difendere la ... «La sicurezza dello stato di Israele è sempre stata e sarà la prima missione della mia vita» ha replicato seccamente l'ormai ex ... Israele in rivolta contro la riforma della Giustizia, Usa "preoccupati" I leader della coalizione di governo terranno una riunione in mattinata. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano The Times of Israel. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, capo del partito Likud, ...