Israele | Netanyahu licenzia il ministro della Difesa

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha licenziato il ministro della Difesa, Yoav Gallant, per aver chiesto di fermare la legge sulla revisione del sistema giudiziario.Secondo quanto riportato da Haaretz, Netanyahu ha convocato Gallant e "gli ha detto che non ha più la sua fiducia come ministro della Difesa a causa del suo appello a congelare la legge del governo sula revisione del sistema giudiziario. Sabato sera, durante la più grande protesta contro il blitz legislativo della coalizione, Gallant aveva chiesto di congelare il piano, citando il rischio per l'esercito e la crescente ...

Israele: proteste contro licenziamento del ministro della Difesa Il leader dell'opposizione Yair Lapid ha attaccato la decisione di Netanyahu, sostenendo che "il premier può licenziare il ministro, ma non può licenziare la realtà del popolo di Israele che sta ... Netanyahu non arretra: via il ministro della Difesa critico con la riforma GERUSALEMME - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Galant per aver espresso la sua opposizione alla riforma della giustizia. Sabato sera Galant era stato il primo membro dell'esecutivo a rompere i ... Gerusalemme, ancora manifestazioni dopo il licenziamento del ministro della Difesa Aveva chiesto lo stop della riforma sulla giustizia. Una folla si è radunata anche vicino alla residenza del primo ministro Netanyahu. Anche il ministro dell'Agricoltura Avi Dichter ha chiesto al premier di fermare la legge per lo meno fino al giorno dell'Indipendenza…