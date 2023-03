Israele, Netanyahu licenzia il ministro della Difesa: aveva protestato contro la riforma della Giustizia (Di domenica 26 marzo 2023) Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant che aveva chiesto di fermare la riforma della Giustizia dopo settimane di proteste nel Paese in nome dell’unità nazionale. Ieri 25 marzo, durante una delle più grandi manifestazioni contro la riforma, Gallant aveva spiegato come ormai «da ogni parte giungono sentimenti di collera, di dolore e di massima delusione di un’intensità che non avevano mai visto prima». Assiema a lui si era schierato anche il ministro dell’Agricoltura, Avi Dichter. Lo scorso giovedì, spiega Haaretz, Netanyahu aveva ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Il premier israeliano Benjaminhato ilYoav Gallant chechiesto di fermare ladopo settimane di proteste nel Paese in nome dell’unità nazionale. Ieri 25 marzo, durante una delle più grandi manifestazionila, Gallantspiegato come ormai «da ogni parte giungono sentimenti di collera, di dolore e di massima delusione di un’intensità che nonno mai visto prima». Assiema a lui si era schierato anche ildell’Agricoltura, Avi Dichter. Lo scorso giovedì, spiega Haaretz,...

