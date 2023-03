Israele: Netanyahu caccia il ministro della Difesa (Di domenica 26 marzo 2023) Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro. Gallant ieri aveva chiesto in un discorso pubblico di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) Il premier israeliano Benyaminha licenziato ilYoav Gallant. Lo ha fatto sapere l'ufficio del primo. Gallant ieri aveva chiesto in un discorso pubblico di ...

