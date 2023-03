Irlanda-Francia: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 26 marzo 2023) Gara valida per la seconda giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024. Per i padroni di casa si tratta dell’esordio avendo riosato nel turno precedente, mentre i trasalpini hanno travolto l’Olanda. Irlanda-Francia si giocherà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.45 presso l’Aviva Stadium di Dublino. Irlanda-Francia: LE ULTIME I padroni di casa devono dimenticare in fretta la mancata partecipazione all’ultimo Mondiale in Qatar, essendo arrivati terzi nel loro girone dietro al Portogallo. Adesso avranno la possibilità di rifarsi centrando la qualificazione ai prossimi Europei. Nell’ultima gara giocata hanno battuto la Lettonia per 3-2. Dopo la delusione per la finale del Mondiale persa ai rigori contro l’Argentina, i transalpini sono ripartiti alla grande demolendo l’Olanda per 4-0 nella prima partita del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 marzo 2023) Gara valida per la seconda giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024. Per i padroni di casa si tratta dell’esordio avendo riosato nel turno precedente, mentre i trasalpini hanno travolto l’Olanda.si giocherà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.45 presso l’Aviva Stadium di Dublino.: LE ULTIME I padroni di casa devono dimenticare in fretta la mancata partecipazione all’ultimo Mondiale in Qatar, essendo arrivati terzi nel loro girone dietro al Portogallo. Adesso avranno la possibilità di rifarsi centrando la qualificazione ai prossimi Europei. Nell’ultima gara giocata hanno battuto la Lettonia per 3-2. Dopo la delusione per la finale del Mondiale persa ai rigori contro l’Argentina, i transalpini sono ripartiti alla grande demolendo l’Olanda per 4-0 nella prima partita del ...

