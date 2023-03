Irlanda-Francia (lunedì 27 marzo 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 26 marzo 2023) Ha iniziato con il botto la Francia vice campione del mondo; trascinata da un Mbappè sempre più leader ha schiantato l’Olanda con un 4 a 0 senza storia, chiudendo di fatto la gara dopo appena 21 minuti di gioco. Una vittoria che già delinea le gerarchie nel gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e che permette ai Bleus di guardare già tutti InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 26 marzo 2023) Ha iniziato con il botto lavice campione del mondo; trascinata da un Mbappè sempre più leader ha schiantato l’Olanda con un 4 a 0 senza storia, chiudendo di fatto la gara dopo appena 21 minuti di gioco. Una vittoria che già delinea le gerarchie nel gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e che permette ai Bleus di guardare già tutti InfoBetting: Scommesse Sportive e

