"Io vengo qui e scopo": Iva Zanicchi, cala il gelo a Domenica In (Di domenica 26 marzo 2023) A Domenica In momenti di imbarazzo tra Iva Zanicchi e Mara Venier. Al centro del salotto iniziale della puntata c'è il ricordo di Paolo Limiti, grande uomo della nostra tv ma anche immenso autore musicale. E così la Zanicchi ha ricordato Limiti: "Era una persona che dava tanto. Tutti gli artisti che partecipavano alle sue trasmissioni, per Paolo erano dei figli, inutile negarlo". Poi su Limi è intervenuta anche Justine Mattera: "Mi ha visto in Corso Sempione a Milano ed è stato colpo di fulmine. Immediatamente mi ha voluta nella sua trasmissione come valletta. Siamo stati sposati due anni ed io ero gelosissima". Parole forti che hanno commosso il pubblico in studio. A questo punto la Zanicchi ha voluto cantare una canzone che Limiti ha scritto per lei. Ma prima di intonare "La mia sera", ha ...

