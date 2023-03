Inter, le ultime sulla trattativa per Retegui (Di domenica 26 marzo 2023) Tutte le novità ed i retroscena sulla trattativa dell’Inter per portare Mateo Retegui in Italia. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’Interesse dell’Inter per Retegui sarebbe iniziato già da parecchi mesi: Inter E Retegui- Nel tardo pomeriggio di ieri ha parlato in via ufficiosa anche Ezequiel Melaraña, presidente del Tigre, dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci secondo cui Javier Zanetti, vicepresidente del club nerazzurro, avrebbe smentito l’Interesse del club per il rossoazzurro di San Fernando. Una bomba de humo, una fake news: i nerazzurri sono in corsa, eccome, con Dario Baccin, braccio destro del ds Piero Ausilio, che ha già intavolato i primi discorsi con il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tutte le novità ed i retroscenadell’per portare Mateoin Italia. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’esse dell’persarebbe iniziato già da parecchi mesi:- Nel tardo pomeriggio di ieri ha parlato in via ufficiosa anche Ezequiel Melaraña, presidente del Tigre, dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci secondo cui Javier Zanetti, vicepresidente del club nerazzurro, avrebbe smentito l’esse del club per il rossoazzurro di San Fernando. Una bomba de humo, una fake news: i nerazzurri sono in corsa, eccome, con Dario Baccin, braccio destro del ds Piero Ausilio, che ha già intavolato i primi discorsi con il ...

