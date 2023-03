Inter, le condizioni di Barella non preoccupano: la situazione (Di domenica 26 marzo 2023) Nonostante la stanchezza mostrata in Nazionale con l’Italia, le condizioni di Nicolò Barella non preoccupano l’Inter Nonostante la stanchezza mostrata in Nazionale con l’Italia, le condizioni di Nicolò Barella non preoccupano l’Inter in vista della ripresa del campionato di Serie A. Dopo la partita di stasera contro Malta (in cui Barella non ci sarà), il centrocampista nerazzurro domani sarà regolarmente ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. Lunedì rientreranno in gruppo anche Darmian, Acerbi e de Vrij, che è diventato papà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Nonostante la stanchezza mostrata in Nazionale con l’Italia, ledi Nicolònonl’Nonostante la stanchezza mostrata in Nazionale con l’Italia, ledi Nicolònonl’in vista della ripresa del campionato di Serie A. Dopo la partita di stasera contro Malta (in cuinon ci sarà), il centrocampista nerazzurro domani sarà regolarmente ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. Lunedì rientreranno in gruppo anche Darmian, Acerbi e de Vrij, che è diventato papà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

