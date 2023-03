Inter-Juventus Women, non mancano le polemiche! Due gol irregolari – CdS (Di domenica 26 marzo 2023) Inter-Juventus fa discutere anche tra le ragazze professioniste. Termina 1-3 la sfida valida per i playoff del Campionato Femminile, ma entrambi i gol come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport sono entrambi irregolari. SURREALE – La Juventus batte l’Inter Women 1-3 accorciando le distanze dalla Roma capolista, ma le polemiche non mancano mai. Sono irregolari almeno due gol realizzate dalle bianconere: il primo di Sembrant (tocco di braccio) e l’ultimo di Bonansea (fuorigioco). Manca il VAR nella Serie A Femminile. Poule scudetto, 2ª giornata : Inter-Juventus 1-3: 15’ pt Sembrant (J); 24’ st Gunnarsdottir (J), 42’ st Chawinga (I), 45’ st Bonansea (J). Fonte: Corriere dello Sport – Lorenzo ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023)fa discutere anche tra le ragazze professioniste. Termina 1-3 la sfida valida per i playoff del Campionato Femminile, ma entrambi i gol come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport sono entrambi. SURREALE – Labatte l’1-3 accorciando le distanze dalla Roma capolista, ma le polemiche nonmai. Sonoalmeno due gol realizzate dalle bianconere: il primo di Sembrant (tocco di braccio) e l’ultimo di Bonansea (fuorigioco). Manca il VAR nella Serie A Femminile. Poule scudetto, 2ª giornata :1-3: 15’ pt Sembrant (J); 24’ st Gunnarsdottir (J), 42’ st Chawinga (I), 45’ st Bonansea (J). Fonte: Corriere dello Sport – Lorenzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #InterJuventus, ancora polemiche! Nel campionato femminile #Sembrant segna ma è fallo di mano. L'arbitro convalida… - tuttosport : ?? La #Juventus Women affonda 3-1 l’#Inter nella 2ª giornata della Poule Scudetto. ?? In gol Sembrant, Gunnasdottir… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - internewsit : Inter-Juventus Women, non mancano le polemiche! Due gol irregolari - CdS - - HaengChung : 2022-2023 ???? Serie A xG Difference Leaders Napoli (28.9) Inter (23.1) Roma (18.8) Atalanta (13.9) Milan (11.1) Juv… -