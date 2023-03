Inter in lutto | è morto a causa di un terribile schianto in galleria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Lutto Inter: muore il ventiseienne Dallatorre, dirigente delle giovanili - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Lutto Inter: muore il ventiseienne Dallatorre, dirigente delle giovanili - mvcalcio : RT @Gazzetta_it: Lutto Inter: muore il ventiseienne Dallatorre, dirigente delle giovanili - infoitinterno : Lutto in casa Inter: morto Alessandro Dallatorre - infoitinterno : Grave lutto nell'Inter: muore a 26 anni in un incidente un dirigente del Settore Giovanile -

Tragicoin casadove è morto un giovane dirigente del Settore Giovanile. Ecco il comunicato ufficiale dei nerazzurri: "FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di ...in casa. Alessandro Dallatorre, 26enne dirigente accompagnatore del settore giovanile e della preagonistica maschile nerazzurro, ha perso la vita ieri notte in un incidente in una galleria ......U16 - Parma U16, entrambe in programma domenica 26.03.2023, verrà osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare e le nostre squadre scenderanno in campo con ilal braccio. ...

Lutto in casa Inter, muore un allenatore delle giovanili: aveva 26 anni Calciomercato.com

Era giovanissimo e molto amato, grave lutto nell’Inter, è morto a 26 anni il dirigente Alessandro Dallatorre. Un incidente stradale in galleria si è portato via una figura chiave del settore giovanile ...Anche l'Inter ha voluto ricordare lo sfortunato giovane dirigente ... Nella giornata di sabato, in segno di lutto, abbiamo deciso di sospendere tutte le partire del settore giovanile".