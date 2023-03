(Di domenica 26 marzo 2023) L’ha dovuto convivere negli ultimi anni con una proprietà non sicura, non capace sempre di soddisfare le esigenze economiche di una rosa sempre indebolita. Come viene riportato da Sky Sport, solo lehanno permesso di mantenere alto il livello.– Il calcionon è ormai qualcosa che i tifosi dell’aspettano con trepidazione. Le ultime stagioni hanno visto la società lasciar andare sempre i giocatori più forti, come Achraf Hakimi, Romelu Lukaku o Ivan Perisic. Nonostante le cessioni la rosa nerazzurra è rimasta competitiva, lo confermano i percorsi fatti registrare in Champions League e in Coppa Italia. Come riportato da Sky Sport, solamente ledella dirigenza hanno permesso di sopperire ai problemi della proprietà. Da Onana a Dimarco, da Darmian a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - internewsit : Inter, il mercato a zero e le idee. Una nota negativa prossima – Sky - - Ftbnews24 : Mercato Inter, situazione uscite: aria d’addio per Brozovic - FuckUVasaINTER : #GdS - L'Inter in seduta plenaria ha deciso che, qualunque cosa succeda sul mercato, il prossimo anno Brozovic non… - Matador1337 : @Yuro_23 @Inter Ma come si fa a parlare ancora di mercato per il Barcellona rimanendo seri? -

, Milan e Roma, in Serie A, sono segnalate sulle tracce del calciatore, con i nerazzurri in ... anche in questo caso come per Retegui, ci sono interessi, in ottica, dall'Italia. In ...Il nuovo allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel avrebbe richiesto per la prossima finestra diestiva l'esterno difensivo dell'Alessandro Bastoni . Per convincere i nerazzurri a cedere il difensore italiano la dirigenza bavarese starebbe pensando a un'offerta di circa 60 milioni ...Dal suo futuro dipenderà molto deld'attacco nerazzurro. EFFETTO DOMINO - Champions o no, ... Difficile sarà però battere la concorrenza di Milan,e Atletico Madrid, soprattutto perché gli ...

Inter, attorno a Lautaro un attacco da rifare: chi resta, chi torna, gli obiettivi La Gazzetta dello Sport

Il duello tra Milan e Napoli potrebbe estendersi anche sul mercato. Occhio a Draxler: nome a cui entrambi i club possono pensare per l'estate ...L'Inter prepara il benservito al nerazzurro, pronto a fare ritorno nel club di Serie A: contatto e chiusura per il colpo in prestito.