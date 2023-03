Inter, catena di destra di nuovo a terra: in estate si ripartirà da zero? (Di domenica 26 marzo 2023) La fascia destra dell’Inter è forse la zona di campo più problematica di questa stagione. Tanto che la prossima estate potrebbe essere necessario trovare nuovi protagonisti in assoluto. CORSIA SOFFERENTE – Tra le tante difficoltà che l’Inter sta incontrando in questa stagione, non si può trascurare la fascia destra. Nel gioco di Simone Inzaghi, le corsie laterali hanno un grande impatto sulla prestazione. E l’anno scorso questo principio si era confermato. Con una stagione stellare di Ivan Perisic, e l’affermazione di Denzel Dumfries. Se a sinistra Federico Dimarco e Robin Gosens stanno sopperendo in qualche modo all’addio del croato, a destra il rendimento è crollato. Per diversi motivi. Inter, a destra crolla l’equilibrio TROPPE DISTRAZIONI – ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) La fasciadell’è forse la zona di campo più problematica di questa stagione. Tanto che la prossimapotrebbe essere necessario trovare nuovi protagonisti in assoluto. CORSIA SOFFERENTE – Tra le tante difficoltà che l’sta incontrando in questa stagione, non si può trascurare la fascia. Nel gioco di Simone Inzaghi, le corsie laterali hanno un grande impatto sulla prestazione. E l’anno scorso questo principio si era confermato. Con una stagione stellare di Ivan Perisic, e l’affermazione di Denzel Dumfries. Se a sinistra Federico Dimarco e Robin Gosens stanno sopperendo in qualche modo all’addio del croato, ail rendimento è crollato. Per diversi motivi., acrolla l’equilibrio TROPPE DISTRAZIONI – ...

