Inter, Brozovic è ai margini. Adesso anche la società pressa Inzaghi per valorizzare Asllani | Mercato (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-26 16:37:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Marcelo Brozovic non è più il centrocampista insostituibile che ha fatto le fortune dell'Inter. Adesso il croato è un calciatore sul Mercato, il suo posto in campo lo ha preso Calhanoglu e da viale della Liberazione arriva anche un nuovo ma importante messaggio per Simone Inzaghi: il club ritiene fondamentale valorizzare un calciatore giovane ma al contempo affidabile come Kristjan Asllani. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. "Il turnover, questo sconosciuto all'Inter, rischia di diventare infatti una necessità: la squadra è sembrata giù nel fisico e le nazionali non stanno aiutando a recuperare.

