Inghilterra, Maguire: «Ora ho 30 anni e mi dico che se non vinciamo un torneo è un fallimento» (Di domenica 26 marzo 2023) Harry Maguire, difensore del Manchester United e dell’Inghilterra, ha parlato degli obiettivi della nazionale di Southgate Harry Maguire, difensore del Manchester United e dell’Inghilterra, ha parlato degli obiettivi della nazionale di Southgate. PAROLE – «Ora ho 30 anni e mi dico che se non vinciamo un torneo, è un fallimento. Ovviamente, dobbiamo prima qualificarci per l’Europeo. Ho partecipato a tre grandi tornei e ci sono andato molto vicino alla vittoria. Il mio stato d’animo è quindi quello di credere che abbiamo i giocatori per vincere. Non dovrei mettermi alla prova a questo livello. Ho più di 50 presenze al mio attivo e sono il miglior difensore d’Inghilterra. Ho giocato quasi 200 volte per il Manchester ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Harry, difensore del Manchester United e dell’, ha parlato degli obiettivi della nazionale di Southgate Harry, difensore del Manchester United e dell’, ha parlato degli obiettivi della nazionale di Southgate. PAROLE – «Ora ho 30e miche se nonun, è un. Ovviamente, dobbiamo prima qualificarci per l’Europeo. Ho partecipato a tre grandi tornei e ci sono andato molto vicino alla vittoria. Il mio stato d’animo è quindi quello di credere che abbiamo i giocatori per vincere. Non dovrei mettermi alla prova a questo livello. Ho più di 50 presenze al mio attivo e sono il miglior difensore d’. Ho giocato quasi 200 volte per il Manchester ...

