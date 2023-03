Inghilterra, Foden salta l'Ucraina: è stato operato di appendicite (Di domenica 26 marzo 2023) ROMA - Forfait di Phil Foden per la sfida di qualificazione a Euro 2024 contro l' Ucraina : l'attaccante dell' Inghilterra è stato sottoposto in mattinata ad un intervento chirurgico di appendicite. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 marzo 2023) ROMA - Forfait di Philper la sfida di qualificazione a Euro 2024 contro l': l'attaccante dell'sottoposto in mattinata ad un intervento chirurgico di. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inghilterra-Ucraina, le formazioni ufficiali: Saka e Maddison dal 1', Foden out per appendicite - edicolasportiva : Inghilterra, Foden operato di appendicite: salterà l'Ucraina - edicolasportiva : Inghilterra, Foden salta l'Ucraina: il motivo - edicolasportiva : Inghilterra, Foden salta l'Ucraina: è stato operato di appendicite - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Inghilterra; Foden operato di appendicite in mattinata L'attaccante non è stato sostituito, 20 giocatori per Southgate -