Inghilterra | Foden out contro l’Ucraina | operato d’urgenza di appendicite

L'Inghilterra vuole continuare il suo percorso netto nelle Qualificazioni agli Europei del 2024 dopo aver iniziato alla grande vincendo contro l'Italia. I Tre Leoni non avranno però a disposizione Phill Foden che per un attacco di appendicite accusato nella notte fra sabato 25 e domenica 26 marzo. Il giocatore del Manchester City non sarà quindi arruolabile per il match contro l'Ucraina. Foden è stato operato oggi stesso per un'appendicite acuta, secondo quanto riferito dalla Football Association. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma il Manchester City ha già reso noto che Foden sarà indisponibile per la sfida contro il Liverpool in Premier League sabato prossimo.

