Infortunio Sirigu, cosa farà ora la Fiorentina? Spunta il nome a sorpresa

Dopo il brutto Infortunio rimediato da Salvatore Sirigu, la Fiorentina deve ora muoversi per trovare un valido secondo a Terracciano. Scartato il mercato degli svincolati vista la scarsità di profili di livello, l'idea del club viola ora è un'altra. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i gigliati stanno pensando di dare fiducia al classe 2006 Tommaso Martinelli, titolare della formazione Primavera.

