Infortunio per Gnonto, out al 20? con Malta: distorsione alla caviglia (Di domenica 26 marzo 2023) Dura solo 20 minuti la partita di Willy Gnonto contro Malta. Dopo lo spezzone nella ripresa contro l'Inghilterra, Roberto Mancini aveva deciso di dare fiducia all'esterno classe 2003 del Leeds inserendolo nel tridente con Retegui e Politano. La sua gara, però, è durata una manciata di minuti. L'attaccante cresciuto nell'Inter si è infortunato cercando l'uno contro uno in area di rigore con un difensore di Malta: il suo scivolone gli è costato una distorsione alla caviglia che sarà valutata nelle prossime ore. Sfortunato dunque il 19enne originario di Verbania, che lo ricordiamo è l'attaccante più giovane di sempre ad aver segnato con la maglia azzurra a soli 18 anni e sette mesi, record stabilito nella partita di Nations League persa 5-2 contro la Germania il 14 giugno 2022.

