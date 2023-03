Infortunio LeBron James, ultim’ora pazzesca: tifosi Lakers senza fiato (Di domenica 26 marzo 2023) Infortunio LeBron James, ultim’ora pazzesca per il fuoriclasse che potrebbe recuperare quanto prima. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM ultim’ora importante per i Lakers: LeBron James sembra finalmente sulla via del completo recupero e sarà molto probabilmente disponibile per il gran finale del campionato. Dopo 13 gare d’assenza, LeBron sembra ormai pronto a tornare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 26 marzo 2023)per il fuoriclasse che potrebbe recuperare quanto prima. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMimportante per isembra finalmente sulla via del completo recupero e sarà molto probabilmente disponibile per il gran finale del campionato. Dopo 13 gare d’assembra ormai pronto a tornare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : NBA, infortunio LeBron James, si avvicina il rientro: in dubbio per la gara contro i Bulls: Dopo 13 gare d'assenza… - Padelisti_A : ???????????????? CLAMOROSO AL #WPTParaguayOpen Eliminati i numero uno al mondo, Si ritirano per infortunio ?? a causa di… - sportli26181512 : NBA, LeBron James in campo per le ultime partite di regular season? Il Re smentisce: Sia secondo ESPN che secondo T… - BasketUniverso : LeBron James potrebbe tornare nell’ultima settimana di RS, ma lui sbotta - LakeShowIta : ?? Le indiscrezioni degli insider sull'infortunio di LeBron James ???? Le parole criptiche di Dennis Schröder ?? Coac… -