Infortunio Kalulu | il milanista lascia il ritiro della Francia | ecco come sta

(Di domenica 26 marzo 2023), il difensore del Milan hato ilper alcuni problemi:le sue condizioni Allarme in casa Milan per le condizioni di Pierreche, stando a quanto segnalato da RMC Sport, è stato costretto are ilnazionale francese Under 21 per un problema al polpaccio accusato nel corso dell’ultimo allenamento. Da valutare ovviamente l’entità delle sue condizioni, mentre Deschamps lo rimpiazzerà con Ismael Doukouré dello Strasburgo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, problemi per #Kalulu con la #FranciaU21: la situazione - RadioRossonera : Pierre #Kalulu ha subito un infortunio al polpaccio con la nazionale Under 21 della Francia ???? @RMCsport ha rivela… - marcullo02 : RT @Teujumped: Pioli parlando dell’infortunio con Kalulu - daniele_gub : @MilanNewsit Novità su Kalulu? Cosa si sa dell’infortunio? - Teujumped : Pioli parlando dell’infortunio con Kalulu -

... non gioca titolare da inizio febbraio, l'e il cambio di disposizioni tattiche lo ... Kjaer tornerà così a giocarsi una maglia da centrale cone Tomori, mentre Theo Hernandez arretrerà ...Da Theo Hernandez a Leao , ma anche, Tomori, Tonali, Brahim Diaz . Il Milan è stato e ... La sua convocazione, è bene sottolinearlo, è arrivata in seguito all'del compagno di reparto ...L'inglese è però un intoccabile della difesa, insieme ae, di recente, Malick Thiaw , ... La partita con il Tottenham è stata forse la migliore dopo il mio, quindi il fatto che non ...

Milan, infortunio per Kalulu: le sue condizioni Fantacalcio ®

Brutte notizie per Stefano Pioli, Pierre Kalulu si è fermato in Nazionale e non prenderà parte alla prossima sfida con la rappresntativa.La SSCNapoli ha postato un messaggio di sostegno per l'ex azzurro su Twitter. Nel corso dell'amichevole d'allenamento tra la Fiorentina e il Seravezza allo stadio Franchi di Firenze, Salvatore Sirigu ...