Infortunio in casa Italia, Mancini lo sostituisce con Grifo (Di domenica 26 marzo 2023) Brutte notizie per Roberto Mancini, il tecnico della Nazionale, al 20esimo minuto di gioco è stato costretto a sostituire Willy Gnonto. L'attaccante del Leeds ha riportato un problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo. Le condizioni del calciatore verranno verificate nelle prossime ore. Al suo posto è entrato Vincenzo Grifo. Italia in vantaggio, Gnonto esce per Infortunio Gnonto fermato dall'Infortunio perde un'occasione importante per convincere anche una volta il commissario tecnico Mancini che ha deciso di puntare su di lui. Il calciatore del Friburgo, fedelissimo del tecnico Italiano, completerà il tridente composto da Retegui e Politano.

