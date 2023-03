Infortunio Ibrahimovic, allarme per il Milan? Cosa filtra dalla Svezia (Di domenica 26 marzo 2023) Infortunio Ibrahimovic, Milan in allarme per l’attaccante? Cosa filtra dalla Svezia sulle condizioni del Milanista Problemi per Zlatan Ibrahimovic, attualmente impegnato con la Nazionale svedese per i match di qualificazione ad Euro 2024. Stando a quanto riportato nelle ultime ore dai media svedesi, l’attaccante ha svolto un allenamento personalizzato a causa di leggero fastidio fisico. Da valutare le condizioni per la ripresa con il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023)inper l’attaccante?sulle condizioni delista Problemi per Zlatan, attualmente impegnato con la Nazionale svedese per i match di qualificazione ad Euro 2024. Stando a quanto riportato nelle ultime ore dai media svedesi, l’attaccante ha svolto un allenamento personalizzato a causa di leggero fastidio fisico. Da valutare le condizioni per la ripresa con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

