Inflazione, se la guerra non finirà saremo sempre più poveri. Adattarsi al conflitto non è possibile (Di domenica 26 marzo 2023) Gli anni venti del primo secolo del nuovo millennio appaiono sempre più come un déjà-vu dei turbolenti anni Settanta e Ottanta dell’ultimo secolo del vecchio millennio. Shock economici, Inflazione, crollo delle banche, tensioni geopolitiche e ancora disordini sociali, scioperi e instabilità politica. A giudicare da come il vecchio occidente sta gestendo tutte queste crisi viene da domandarsi se la memoria storica esiste ancora o se qualcuno o qualcosa l’abbia cancellata. Nel 1979 Paul Volker, nominato governatore della Riserva Federale, iniziava la sua battaglia contro l’Inflazione che si trovava già all’11 per cento. Lo fece alzando i tassi d’interesse e contraendo l’offerta di moneta. I tassi salirono fin oltre il 15 per cento e il denaro in circolazione venne ‘razionato’ con l’intento di frenare la corsa dei prezzi verso l’alto. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Gli anni venti del primo secolo del nuovo millennio appaionopiù come un déjà-vu dei turbolenti anni Settanta e Ottanta dell’ultimo secolo del vecchio millennio. Shock economici,, crollo delle banche, tensioni geopolitiche e ancora disordini sociali, scioperi e instabilità politica. A giudicare da come il vecchio occidente sta gestendo tutte queste crisi viene da domandarsi se la memoria storica esiste ancora o se qualcuno o qualcosa l’abbia cancellata. Nel 1979 Paul Volker, nominato governatore della Riserva Federale, iniziava la sua battaglia contro l’che si trovava già all’11 per cento. Lo fece alzando i tassi d’interesse e contraendo l’offerta di moneta. I tassi salirono fin oltre il 15 per cento e il denaro in circolazione venne ‘razionato’ con l’intento di frenare la corsa dei prezzi verso l’alto. Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Questi ultimi 4 anni sono stati molto duri per tutti. Lutti, pandemia, guerra, crisi energetica, inflazione e la mi… - ilfattoblog : Inflazione, se la guerra non finirà saremo sempre più poveri. Adattarsi al conflitto non è possibile - ElenaBoni80 : RT @Leonard6031: Grazie a Draghi abbiamo avuto il greenpass, l'inflazione, la guerra e l'obbligo vaccinale per una terapia sperimentale dan… - MatteoDurante12 : RT @marcpionni: Governo e PD parlano di farina di insetti, green, utero in affitto e LGBT. Non di disoccupazione, denatalità, energia, inf… - Leopoldorubens : RT @SicilianoSum: Non so se vi siete accorti che stanno accelerando l'Agenda. Siamo 'attaccati' da tutti i fronti: #Covid, #inflazione, #in… -