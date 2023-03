Incoronazione di Carlo III, la richiesta di Harry e Meghan: “Reclamano un posto d’onore e vogliono che sia festeggiato anche il compleanno di Archie” (Di domenica 26 marzo 2023) Il duca e la duchessa di Sussex vorrebbero far parte del “momento speciale della famiglia” in cui i membri della Royal family si riuniranno sul balcone di Buckingham Palace a Londra per l’Incoronazione del re. Lo hanno riferito fonti ben informate al Dailymail, precisando che il principe Harry, 38 anni, e Meghan Markle, 41, sarebbero ansiosi di partecipare all’Incoronazione di re Carlo III il 6 maggio, lo stesso giorno del quarto compleanno del principe Archie, e reclamerebbero un posto d’onore. Nonostante le rivelazioni e le accuse fatte dalla coppia alla famiglia reale nel loro documentario Netflix da 100 milioni di sterline e dal principe Harry nel libro di memorie ‘Spare‘, i Sussex hanno ricevuto l’invito alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Il duca e la duchessa di Sussex vorrebbero far parte del “momento speciale della famiglia” in cui i membri della Royal family si riuniranno sul balcone di Buckingham Palace a Londra per l’del re. Lo hanno riferito fonti ben informate al Dailymail, precisando che il principe, 38 anni, eMarkle, 41, sarebbero ansiosi di partecipare all’di reIII il 6 maggio, lo stesso giorno del quartodel principe, e reclamerebbero un. Nonostante le rivelazioni e le accuse fatte dalla coppia alla famiglia reale nel loro documentario Netflix da 100 milioni di sterline e dal principenel libro di memorie ‘Spare‘, i Sussex hanno ricevuto l’invito alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatelliRossella : TWO BALLS ! Incoronazione Carlo, 'Harry e Meghan reclamano un posto d'onore' - Europa - ANSA - RegalinoV : Re Carlo, la leggenda dell’olio che verrà utilizzato all’incoronazione: di cosa si tratta? - globenoteslive : Incoronazione Carlo, 'Harry e Meghan reclamano un posto d'onore' - redazionerumors : L'olio sacro utilizzato per l'incoronazione di sua Maestà re Carlo III nasconde una leggenda, frutto di tradizione… - infoitcultura : William e Kate: la lite per l'incoronazione di Carlo -