Incidenti | scontro tra più auto su autostrada dei laghi | una donna morta e più feriti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) Milano, 26 mar. (Adnkronos) - E' di quattrocoinvolte, unadi 64 annie una decina di, di cui due in condizioni molto gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina, poco prima delle 11, lungo l'strada A8 in direzione Milano, tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Chiasso, al chilometro 11. Alle ore 15 circa, sulla A8 Milano-Varese, terminati i rilievi da parte della polizia Stradale, "è stato riaperto il tratto compreso tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano, precedentemente chiuso per l'incidente" rende notostrade per l'Italia. "Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti tra Busto Arsizio e Lainate in direzione ...