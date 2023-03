Incidente tra più auto sull'autostrada A8, morta una donna e 4 i feriti (Di domenica 26 marzo 2023) Scontro mortale in A8. E' di almeno un morto e quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'Incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10,30 sull'autostrada dei laghi Milano-Varese, tra Legnano e il bivio con l'A9. Il violento impatto, che ha coinvolto quattro auto con a bordo dodici persone, è accaduto forse a causa di una frenata improvvisa dovuta a un sorpasso azzardato, anche se la dinamica è ancora al vaglio. Sul posto sono accorse diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco di Varese ma una donna di 64 anni è deceduta sul posto. Altre quattro persone sono state trasportate in ospedale, fra loro una è in gravissime condizioni. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 marzo 2023) Scontrole in A8. E' di almeno un morto e quattro, di cui uno grave, il bilancio dell'avvenuto questa mattina intorno alle 10,30strada dei laghi Milano-Varese, tra Legnano e il bivio con l'A9. Il violento impatto, che ha coinvolto quattrocon a bordo dodici persone, è accaduto forse a causa di una frenata improvvisa dovuta a un sorpasso azzardato, anche se la dinamica è ancora al vaglio. Sul posto sono accorse diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco di Varese ma unadi 64 anni è deceduta sul posto. Altre quattro persone sono state trasportate in ospedale, fra loro una è in gravissime condizioni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? ULTIM'ORA - Gravissimo incidente a Taranto durante i festeggiamenti per San Giuseppe. Ci sono diversi feriti, tr… - SkyTG24 : Incidente tra più auto sull'autostrada A8, morta una donna e 4 i feriti - MIPiemonte : ?? Diramazione per Gallarate-Gattico ?????? Incidente tra Sesto Calende-Vergiate e Castelletto Ticino in direzione Gattico ? agg. ore 19:16 - sportli26181512 : MotoGP, incidente tra Marquez e Oliveira a Portimao. VIDEO: Marc Marquez sbaglia la frenata, evita Martin e centra… - Bertolca10 : A Portimao trionfa Pecco #Bagnaia, ma fa discutere l'incidente di Marc #Marquez che colpisce Jorge Martin al terzo… -