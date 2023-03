Incidente tra due auto nel Trapanese: sei morti e un ferito (Di domenica 26 marzo 2023) Lo scontro frontale tra le due auto è avvenuto sulla strada provinciale 16, verso Custonaci, nel Trapanese. Nell'Incidente sono rimaste coinvolte 7 persone, di cui 6 sono morte Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 marzo 2023) Lo scontro frontale tra le dueè avvenuto sulla strada provinciale 16, verso Custonaci, nel. Nell'sono rimaste coinvolte 7 persone, di cui 6 sono morte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? ULTIM'ORA - Gravissimo incidente a Taranto durante i festeggiamenti per San Giuseppe. Ci sono diversi feriti, tr… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente stradale nel trapanese, sei morti e un ferito. Scontro frontale tra auto, due donne tra le vittime. #ANSA https… - PalermoToday : Incidente a Custonaci, tragico scontro tra due auto: sei morti, tre sono palermitani - TCSGottardo : #A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Quinto e Airolo traffico bloccato per 2 km, incidente - TCSTrafficoA2 : #A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Quinto e Airolo traffico bloccato per 2 km, incidente -