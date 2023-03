Incidente a San Giuliano Terme, grave donna sulla moto: ha perso una gamba (Di domenica 26 marzo 2023) La 57enne che era alla guida del mezzo a due ruote è ricoverata in Rianimazione. L'Incidente a Pappiana, indagini della polizia municipale di San Giuliano Leggi su lanazione (Di domenica 26 marzo 2023) La 57enne che era alla guida del mezzo a due ruote è ricoverata in Rianimazione. L'a Pappiana, indagini della polizia municipale di San

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? ULTIM'ORA - Gravissimo incidente a Taranto durante i festeggiamenti per San Giuseppe. Ci sono diversi feriti, tr… - InfoViaggiando : 23:55 TERMINATO: #A4 - Incidente tra MEOLO e SAN DONA' dir. TRIESTE - InfoViaggiando : 23:54 #A4 - Incidente tra MEOLO e SAN DONA' dir. TRIESTE - messveneto : Imprenditore morto in un incidente, in chiesa la lettera di tutto il paese: «Ciao Dudu, sarai sempre con noi»: A Sa… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Grave incidente in via Pasquale Pastorino, a #Bolzaneto, dove si sono scontrate violentemente un’auto e una moto. Secondo… -