Incendio sulla A2 tra Vibo Valentia e Pizzo: traffico deviato (Di domenica 26 marzo 2023) Incendio sulla A2 tra gli svincoli di Vibo Valentia e Pizzo, il traffico è stato deviato. Intervenuti i vigili del fuoco, restano ancora da comprendere la causa del rogo. Incendio A2 Vibo Valentia oggi Oggi si è verificato un Incendio tra gli svincoli di Vibo Valentia e Pizzo, più precisamente nei pressi dell'uscita Sant'Onofrio, un ... TAG24.

