Incendio a Fiumicino | le fiamme divorano il deposito dei pescatori di Via delle Carpe

(Di domenica 26 marzo 2023). Une un rogo che hanno preso d’assalto, la scorsa notte, ilattrezzature impiegate daidella flotta di. Lesono divampate proprio nell’area di Via, nello spazio contiguo al molo nord del porto canale. Stando a quello che viene riferito dai, nell’sarebbero andati distrutti diversi tipi di attrezzatura, come ad esempio le reti – almeno nove in totale – e gli esterni di alcuni container., 35 collegamenti aerei in più e 10 nuove destinazioni: le novità in vista dell’estate: inildei...

Sugli indirizzi che verranno accolti in questi ultimi due ... tra Roma e provincia, che non hanno il certificato prevenzione: 18 milioni di euro per gli ......

Fiamme divampate la scorsa notte uno dei depositi delle attrezzature della flotta di Fiumicino. Danni per migliaia di euro ...Nell'area di via delle Carpe, non lontano dal molo nord del porto canale, sono andate distrutte nove reti da pesca e danneggiati gli esterni di sei container. L'assessora Antonelli: "La pesca è uno de ...