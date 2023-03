In ritardo alcuni stipendi per docenti a marzo: la replica di NoiPA (Di domenica 26 marzo 2023) Tiene banco in questo periodo un tema delicato per tanti insegnanti, visto che ci sono svariate segnalazioni in merito a presunti ritardi con gli stipendi per docenti a marzo. Come stanno le cose? Alcune anomalie appaiono palesi, con casistiche differenti rispetto a quanto riportato pochi giorni fa, a proposito dei malfunzionamenti in fase di accesso alla piattaforma NoiPA. Senza dimenticare chi ha avuto difficoltà con la consultazione del cedolino. Inutile dire che per tante famiglie in Italia la questione odierna sia più delicata, se non altro perché tutti si aspettavano di vedere accreditata la paga entro la settimana che volge al termine. Cosa succede con alcuni stipendi per docenti a marzo: ritardi vari e prima risposta di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Tiene banco in questo periodo un tema delicato per tanti insegnanti, visto che ci sono svariate segnalazioni in merito a presunti ritardi con gliper. Come stanno le cose? Alcune anomalie appaiono palesi, con casistiche differenti rispetto a quanto riportato pochi giorni fa, a proposito dei malfunzionamenti in fase di accesso alla piattaforma. Senza dimenticare chi ha avuto difficoltà con la consultazione del cedolino. Inutile dire che per tante famiglie in Italia la questione odierna sia più delicata, se non altro perché tutti si aspettavano di vedere accreditata la paga entro la settimana che volge al termine. Cosa succede conper: ritardi vari e prima risposta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeodatoRibeira : RT @Adriano72197026: Non fu il ritardo del lockdown a fare la strage ma la scelta di ostinarsi ad ordinare protocolli a base di tachipirin… - AurelioTortori1 : RT @Adriano72197026: Non fu il ritardo del lockdown a fare la strage ma la scelta di ostinarsi ad ordinare protocolli a base di tachipirin… - sofia301LP : RT @CardaniLaura: @atterismo Questo pensiero che mi è capitato in TL mi ha intristito perché alcuni dei miei dottorandi o addirittura colle… - CardaniLaura : @atterismo Questo pensiero che mi è capitato in TL mi ha intristito perché alcuni dei miei dottorandi o addirittura… - zetacip : In ritardo di anni, che novità, ho visto tutta la serie in due mesi. Stamani ho visto l'ultima puntata. Non voglio… -