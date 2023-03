In Olanda lanciano Xavi Simons alla Lazio! Come nasce l'idea e cosa filtra per l'estate (Di domenica 26 marzo 2023) Xavi Simons alla Lazio, perché no? E' un'idea nata un po' per caso in Olanda, nel corso di una trasmissione televisiva chiamata... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023)Lazio, perché no? E' un'nata un po' per caso in, nel corso di una trasmissione televisiva chiamata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : In Olanda lanciano #XaviSimons alla #Lazio! Come nasce l'idea e cosa filtra per l'estate - sportli26181512 : In Olanda lanciano Xavi Simons alla Lazio! Come nasce l'idea e cosa filtra per l'estate: Xavi Simons alla Lazio, pe… - LALAZIOMIA : In Olanda lanciano Xavi Simons alla Lazio! Come nasce l'idea e cosa filtra per l'estate - cmdotcom : Qualificazioni #Euro2024: Francia mostruosa contro l'Olanda, 4-0! #Lukaku e Vlahovic lanciano Belgio e Serbia -