In Germania maxi sciopero per chiedere l'aumento dei salari. "Escalation sul modello francese" (Di domenica 26 marzo 2023) Ferrovie, scali aerei, il trasporto urbano di ben sette Lander, le società autostradali e l'amministrazione navale. Tutti servizi del trasporto pubblico che in Germania, lunedì 27 marzo, si fermeranno per un maxi sciopero, ispirato, come molti hanno commentato, a quanto sta accadendo in Francia. A convocare una protesta senza precedenti sono stati i sindacati del trasporto su ferro, Evg, e la sigla Verdi, che ha lanciato il suo appello per bloccare il traffico aereo. L'obiettivo per entrambe le sigle è un cospicuo aumento dei salari. Verdi chiede un incremento del 10,5% e un minimo di 500 euro in più nelle buste paga. Evg vuole invece ottenere almeno 650 euro di aumento. Il leader di Verdi, Frank Warneke – sigla che rappresenta 120 mila dipendenti – si aspetta "un effetto massiccio" dall'appello, diffuso attraverso una ...

