In Brasile lo vogliono tutti: Ancelotti sempre più vicino alla panchina verdeoro (Di domenica 26 marzo 2023) Ieri sera, allo Stadio “Ibn Battuta” di Tangeri, il Brasile ha perso di nuovo dopo la sconfitta ai rigori contro la Croazia con la quale ha dato l’addio al campionato del mondo di Qatar 2022. L’avversario era il Marocco, quarto proprio in Qatar, capace di andare in vantaggio con Boufal e una volta ripreso dal pareggio di Casemiro, vincere con un gol del sampdoriano Sabiri per 2-1. Nonostante la sconfitta però in Brasile si parla quasi esclusivamente del prossimo allenatore della Selecao e in particolare si parla di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid e grande sogno di tanti che in Brasile pensano possa fare bene con la loro Nazionale. Oggi sul tema non ha potuto non esprimersi il presidente della federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, che a “O Globo” ha detto: “Ancelotti è ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Ieri sera, allo Stadio “Ibn Battuta” di Tangeri, ilha perso di nuovo dopo la sconfitta ai rigori contro la Croazia con la quale ha dato l’addio al campionato del mondo di Qatar 2022. L’avversario era il Marocco, quarto proprio in Qatar, capace di andare in vantaggio con Boufal e una volta ripreso dal pareggio di Casemiro, vincere con un gol del sampdoriano Sabiri per 2-1. Nonostante la sconfitta però insi parla quasi esclusivamente del prossimo allenatore della Selecao e in particolare si parla di Carlo, attuale allenatore del Real Madrid e grande sogno di tanti che inpensano possa fare bene con la loro Nazionale. Oggi sul tema non ha potuto non esprimersi il presidente della federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, che a “O Globo” ha detto: “è ...

