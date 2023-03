Samuel- Junior nel mirino dei grandi club inglesi e tedeschi. Il 19enne inglese, cresciuto nel vivaio dele protagonista qualche giorno fa in Under 20 con una doppietta alla Germania, quest'...Samuel- Junior nel mirino dei grandi club inglesi e tedeschi. Il 19enne inglese, cresciuto nel vivaio dele protagonista qualche giorno fa in Under 20 con una doppietta alla Germania, quest'...

Illing-Jr, il Chelsea potrebbe riprovarci DailyNews 24

L’attenzione è ora rivolta a Samuel Iling-Junior, che ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2025 Il Chelsea continua a lavorare alla progettazione e alla ristrutturazione del progetto ...Samuel Illing-Junior nel mirino dei grandi club inglesi e tedeschi. Il 19enne inglese, cresciuto nel vivaio del Chelsea e protagonista qualche giorno fa in Under 20 con una doppietta alla Germania, ...