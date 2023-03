Il rialzo dei tassi è preoccupante L' allarme di Carlo Bonomi

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 marzo 2023) Dopo un anno pessimo sul fronte dei costi, con il sistema produttivo italiano e le imprese che nonostante tutto hanno retto il colpo, ci aspetta una «crescita modesta» del Pil a +0,4% per il 2023. Confindustria nel suo nuovo rapporto di previsione mette a punto le stime primaverili dell'economia del Paese, puntando l'attenzione sulla «preoccupazione» per ildeideciso dalla Bce come risposta all'inflazione. Gli industriali, nel rapporto «L'economia italiana tradeie inflazione alta», disegnano un quadro che per il 2023 prevede una «crescita piatta» con una stima del Pil a +0,4%. In evidenza viene messo il rallentamento rispetto al 2022, ma comunque in miglioramento rispetto all'ipotesi di pochi mesi fa (quando era nulla). E per il 2024 torna un po' di spinta, con una crescita a +1,2%, grazie ...