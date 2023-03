Il Qatargate dimenticato. I 100 giorni di Eva Kaili in carcere. Nell'indifferenza di tutti (Di domenica 26 marzo 2023) L'ex vicepresidente del Parlamento Ue è ancora in cella. Gli altri indagati sono stati scarcerati perché hanno parlato con gli inquirenti, ma lei ha scelto di non collaborare. Per quanto le condizioni di detenzione in Belgio siano migliorate, Kaili è da mesi lontana dalla sua bambina di meno di due anni. Nel silenzio che via via sta iniziando ad avvolgere la vicenda, solo qualche voce prova a ricordare la sua lunghissima custodia cautelare Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 marzo 2023) L'ex vicepresidente del Parlamento Ue è ancora in cella. Gli altri indagati sono stati scarcerati perché hanno parlato con gli inquirenti, ma lei ha scelto di non collaborare. Per quanto le condizioni di detenzione in Belgio siano migliorate,è da mesi lontana dalla sua bambina di meno di due anni. Nel silenzio che via via sta iniziando ad avvolgere la vicenda, solo qualche voce prova a ricordare la sua lunghissima custodia cautelare

