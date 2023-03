Il prof ex pornostar vince la causa contro la Sapienza e denuncia la rettrice: “Contro di me bullismo universitario” (Di domenica 26 marzo 2023) Ruggero Freddi ha vinto in tribunale Contro l’Università La Sapienza che lo aveva allontanato senza saldare il suo compenso da docente. L’ex professore, con un passato nel porno, con un esposto alla Corte dei Conti ha chiesto che a pagare per il suo caso siano i responsabili e non l’Ateneo. La Sapienza sul podio mondiale negli studi classici (per la terza volta): il report annuale del World University Rankings Il prof con un passato porno vince la causa Contro La Sapienza “Sono stato vittima di bullismo universitario. Chi ha sbagliato nei miei confronti ha un nome e un cognome, non sono i proprietari della Sapienza. I soldi pubblici non devono essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) Ruggero Freddi ha vinto in tribunalel’Università Lache lo aveva allontanato senza saldare il suo compenso da docente. L’exessore, con un passato nel porno, con un esposto alla Corte dei Conti ha chiesto che a pagare per il suo caso siano i responsabili e non l’Ateneo. Lasul podio mondiale negli studi classici (per la terza volta): il report annuale del World University Rankings Ilcon un passato pornolaLa“Sono stato vittima di. Chi ha sbagliato nei miei confronti ha un nome e un cognome, non sono i proprietari della. I soldi pubblici non devono essere ...

