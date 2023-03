Il Pozzo di San Patrizio, un mistero avvolge l’Italia (Di domenica 26 marzo 2023) Conoscente la storia del Pozzo di San Patrizio? Un mistero e delle leggende avvolgono la storia del nostro paese attorno a questo piccolo spazio che riesce a creare molti interrogativi tra persone comuni e studiosi. Per prima cosa questa opera si trova a Orvieto e nei secoli si è arricchita di grande curiosità da parte di chi l’è andata a visitare o ha semplicemente letto il suo misterioso passato. I misteri del Pozzo di San Patrizio ANSA (GranTennisToscana)Si tratta praticamente di una costruzione del XVI secolo quando avvenne il sacco di Roma su precisa orchestrazione dei Lanzichenecchi. Inizialmente si chiamava Pozzo della Rocca, perché è molto vicino alla Rocca Albornoz, ma dopo secoli ha avuto due cambiamenti di nome. Nel settecento era stato chiamato “Purgatorio di San ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 marzo 2023) Conoscente la storia deldi San? Une delle leggende avvolgono la storia del nostro paese attorno a questo piccolo spazio che riesce a creare molti interrogativi tra persone comuni e studiosi. Per prima cosa questa opera si trova a Orvieto e nei secoli si è arricchita di grande curiosità da parte di chi l’è andata a visitare o ha semplicemente letto il suo misterioso passato. I misteri deldi SanANSA (GranTennisToscana)Si tratta praticamente di una costruzione del XVI secolo quando avvenne il sacco di Roma su precisa orchestrazione dei Lanzichenecchi. Inizialmente si chiamavadella Rocca, perché è molto vicino alla Rocca Albornoz, ma dopo secoli ha avuto due cambiamenti di nome. Nel settecento era stato chiamato “Purgatorio di San ...

