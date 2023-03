"Il Pd di Elly? Meglio il centrodestra". Da Calenda un'incredibile virata (Di domenica 26 marzo 2023) Il problema dei problemi, quello che ha condotto il Partito democratico alla Caporetto del 25 settembre, e dunque alle dimissioni di Enrico Letta e all'arrivo di Elly Schlein alla segreteria, è stato la mancata alleanza con le altre sigle del centrosinistra. Niente campo largo, e nemmeno campo stretto. Ci si poteva immaginare, così, che la nuova leader si sarebbe preoccupata innanzitutto di ricucire i rapporti con i partiti confinanti. È quello che speravano molti, all'interno del Pd. Invece sta avvenendo l'esatto contrario. La distanza che la separa da Giuseppe Conte al momento non si è accorciata. Anzi, si è aperta una competizione feroce sugli stessi temi, col risultato che gli elettori passano dal M5S al Pd mentre la somma dei due resta più o meno la stessa. Il peggio verrà quando si voterà in aula per mandare altre armi all'Ucraina: dopo avere visto la Schlein ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Il problema dei problemi, quello che ha condotto il Partito democratico alla Caporetto del 25 settembre, e dunque alle dimissioni di Enrico Letta e all'arrivo diSchlein alla segreteria, è stato la mancata alleanza con le altre sigle del centrosinistra. Niente campo largo, e nemmeno campo stretto. Ci si poteva immaginare, così, che la nuova leader si sarebbe preoccupata innanzitutto di ricucire i rapporti con i partiti confinanti. È quello che speravano molti, all'interno del Pd. Invece sta avvenendo l'esatto contrario. La distanza che la separa da Giuseppe Conte al momento non si è accorciata. Anzi, si è aperta una competizione feroce sugli stessi temi, col risultato che gli elettori passano dal M5S al Pd mentre la somma dei due resta più o meno la stessa. Il peggio verrà quando si voterà in aula per mandare altre armi all'Ucraina: dopo avere visto la Schlein ...

