Il papa sui social con un piumino bianco oversize | milioni di visualizzazioni Ma è una fake creata dall' intelligenza artificiale

(Di domenica 26 marzo 2023) Come con le foto dell'arresto di Trump e di Macron in mezzo ai manifestanti, è partita l'era fantascientifica di immagini finte ma più vere del vero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Papa Francesco ha ricevuto in udienza una rappresentanza degli oltre settemila profughi e rifugiati arrivati in Ita… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Il papa sui social con un piumino bianco oversize, milioni di visualizzazioni. Ma è una fake creata dall'intelligenza artif… - Damian_Deglauve : RT @repubblica: Il papa sui social con un piumino bianco oversize, milioni di visualizzazioni. Ma è una fake creata dall'intelligenza artif… - Doriana38380207 : RT @repubblica: Il papa sui social con un piumino bianco oversize, milioni di visualizzazioni. Ma è una fake creata dall'intelligenza artif… - repubblica : Il papa sui social con un piumino bianco oversize, milioni di visualizzazioni. Ma è una fake creata dall'intelligen… -

Anche queste hanno fatto milioni di utentisocial media. Anche queste, come quella del, inesorabilmente false. Ma talmente realistiche da sembrare vere. La chiamano "deep fake", una profonda ...Nascerà anche un'associazione che si chiamerà proprio Laudato Si' per rafforzare la rete e la sensibilizzazionetemi. La prima pietra, benedetta daFrancesco, rappresenta un primo passo ...... intervista a Susanna Camusso Intervista a Mario Giro: 'Europa ostaggio di egoismo e paura,... Sull'Ucraina è tornato ancheFrancesco con un nuovo appello per la pace. 'Solo la conversione dei ...

Il papa sui social con un piumino bianco oversize, milioni di visualizzazioni. Ma è una fake creata dall'inte… la Repubblica

Anche queste hanno fatto milioni di utenti sui social media. Anche queste, come quella del papa, inesorabilmente false. Ma talmente realistiche da sembrare vere. La chiamano "deep fake", una profonda ...Quello di oggi è un messaggio forte che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi perché in questo momento vivono ... Per il sindaco di Termoli la visita di Papa Giovanni Paolo II è stata "toccante come ...