Il Papa rinnova il messaggio della risurrezione di Lazzaro: “Un inno alla vita, l’invito di Gesù a non smettere di sperare” (Di domenica 26 marzo 2023) Un messaggio forte e chiaro, come quello intrinseco nel miracolo della risurrezione di Lazzaro: «Gesù dà la vita anche quando sembra non esserci più speranza». Un messaggio potente, che oggi Papa Francesco ha rievocato e rilanciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, nell’introdurre la preghiera mariana. «Oggi, quinta domenica di Quaresima, il Vangelo ci presenta la risurrezione di Lazzaro. È l’ultimo dei miracoli di Gesù narrati prima della Pasqua. Possiamo dunque dire che ci troviamo al culmine dei suoi “segni”». Papa: «Gesù dà la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 marzo 2023) Unforte e chiaro, come quello intrinseco nel miracolodi: «dà laanche quando sembra non esserci più speranza». Unpotente, che oggiFrancesco ha rievocato e rilanciato dfinestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, nell’introdurre la preghiera mariana. «Oggi, quinta domenica di Quaresima, il Vangelo ci presenta ladi. È l’ultimo dei miracoli dinarrati primaPasqua. Possiamo dunque dire che ci troviamo al culmine dei suoi “segni”».: «dà la ...

